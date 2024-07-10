Денис Угаров – о Глушенкове: думаю, что ему нужно адаптироваться полгода минимум

Бывший полузащитник «Зенит» Денис Угаров высказался об адаптации нападающего Максима Глушенкова в составе сине-бело-голубых.

В товарищеском турнире «Летний Кубок», который проходил в Санкт-Петербурге Глушенков за три матча не отметился голевыми действиями.

«Человек только пришёл в команду. Вспомнить Кассьерру, сколько он не забивал. Все начали говорить, что это плохой футболист. Всему должно прийти своё время. Всё будет нормально. Всё же он хороший футболист. Стал лучшим ассистентом в том сезоне.

Помешает ли ему частая смена позиций? Хорошему футболисту может помешать только большое количество травм. Не думаю, что это как-то может повлиять. Может, Семак смотрит, где его ещё можно использовать, если кто-то уйдёт из команды. Процесс адаптации не быстрый. Думаю, что ему нужно адаптироваться полгода минимум. Ждать от него уровня прошлого сезона не стоит», — приводит слова Угарова «Спорт День За Днём».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 11 млн.

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