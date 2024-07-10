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Орещук: отъезд Бальбуэны на Олимпиаду подстава для «Динамо», он важная фигура

Орещук: отъезд Бальбуэны на Олимпиаду подстава для «Динамо», он важная фигура
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал отъезд защитника бело-голубых Фабиана Бальбуэны на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

«Считаю, что это подстава, по‑другому никак не скажешь. Понятное дело, что есть другие футболисты, но «Динамо» может недосчитаться очков в конце сезона. Бальбуэна всегда куда‑то уезжает: то семья, то проблемы, то Олимпиада. Фабиан — важная фигура для «Динамо», нельзя терять таких игроков даже на время, — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Футбольный турнир на Олимпиаде пройдёт с 24 июля по 10 августа. Первый тур чемпионата России стартует 19-22 июля, «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом».

В минувшем сезоне Бальбуэна сыграл 33 матча, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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