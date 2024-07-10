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Месси прокомментировал свой гол в ворота Канады в полуфинале Кубка Америки – 2024

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём голе в полуфинале Кубка Америки – 2024 со сборной Канады. Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Я сказал Энцо, что не хотел отнимать мяч у него, но увидел, что вратарь лежит, мяч идёт медленно, и я немного отклонил его», — приводит слова Месси TyC Sport.

В нынешнем розыгрыше Копы Месси сыграл четыре матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. 37-летний футболист не забил ни одного мяча в групповом этапе впервые в карьере.

В финале аргентинцы сыграют с победителем пары Уругвай – Колумбия, матч между которыми состоится завтра, 11 июля.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.