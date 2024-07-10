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36-летний Ди Мария трогательно высказался о предстоящем финале Копа Америка — 2024

36-летний Ди Мария трогательно высказался о предстоящем финале Копа Америка — 2024
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Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал выход своей национальной команды в финал Кубка Америки — 2024. В ночь с 9 на 10 июля мск в полуфинале Копа Америка аргентинцы переиграли сборную Канады со счётом 2:0.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 22'     2:0 Месси – 51'    

«Что бы ни случилось 14-го числа, я могу уйти через парадный выход. Я отдал всё. Я всегда отдавал жизнь за эту футболку», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Ранее Анхель Ди Мария сообщал о своих планах завершить карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки — 2024. 36-летний вингер дебютировал за «альбиселесте» в сентябре 2008 года и провёл в футболке национальной команды 144 матча, записав на свой счёт 31 гол и 32 результативных паса.

В финале Копа Америка — 2024 сборная Аргентины в ночь с 14 на 15 июля мск встретится с победителем матча Уругвай — Колумбия.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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