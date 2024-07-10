36-летний Ди Мария трогательно высказался о предстоящем финале Копа Америка — 2024

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал выход своей национальной команды в финал Кубка Америки — 2024. В ночь с 9 на 10 июля мск в полуфинале Копа Америка аргентинцы переиграли сборную Канады со счётом 2:0.

«Что бы ни случилось 14-го числа, я могу уйти через парадный выход. Я отдал всё. Я всегда отдавал жизнь за эту футболку», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Ранее Анхель Ди Мария сообщал о своих планах завершить карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки — 2024. 36-летний вингер дебютировал за «альбиселесте» в сентябре 2008 года и провёл в футболке национальной команды 144 матча, записав на свой счёт 31 гол и 32 результативных паса.

В финале Копа Америка — 2024 сборная Аргентины в ночь с 14 на 15 июля мск встретится с победителем матча Уругвай — Колумбия.