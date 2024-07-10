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Месси высказался о выходе в финал Кубка Америки — 2024, раскритиковав поля на турнире

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе национальной команды в финал Кубка Америки – 2024.

Сегодня, 10 июля, аргентинцы обыграли в полуфинале сборную Канады со счётом 2:0. Месси отметился в матче голом.

«Это очень сложный Кубок, с очень плохими полями, очень высокой температурой и очень сильными командами», — приводит слова Месси TyC Sport.

В нынешнем розыгрыше Копы Месси сыграл четыре матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В финале аргентинцы сыграют с победителем пары Уругвай – Колумбия, матч между которыми состоится завтра, 11 июля.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.