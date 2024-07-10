Мусаев: 20 минут «Краснодар» был чемпионом в онлайн-таблице, но всё это прошло мимо меня

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о развязке золотой гонки РПЛ в сезоне-2023/2024.

Перед последним туром чемпионата на чемпионство претендовали сразу три команды: «Краснодар», московское «Динамо» и «Зенит». По итогу питерский клуб выиграл золотые медали шестой раз подряд.

— Вся скамейка следила за матчем «Зенит» — «Ростов» онлайн, а я где-то на 90-й минуте спросил: «Какой счёт?» Я понимал, что должен быть сконцентрирован на нашей игре. Если бы мы потеряли своё преимущество, уже неважно было бы, как играет «Зенит». После удаления Паршивлюка я повернулся и спросил, какой счёт в Питере. Мне сказали: «2:1». До этого было не до «Зенита».



— Ваша реакция?

— Удивления точно не было. Всё-таки «Зенит» играл дома, он сильнее. Я даже не стал интересоваться развитием событий. Только потом узнал, что «Ростов» вёл в счёте и мы минут 20 были чемпионами в онлайн-таблице. Это всё прошло мимо меня — я был весь в игре, — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Мусаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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