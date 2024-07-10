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Лионель Месси отреагировал на выход сборной Аргентины в финал Кубка Америки — 2024

Лионель Месси отреагировал на выход сборной Аргентины в финал Кубка Америки — 2024
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Капитан сборной Аргентины нападающий Лионель Месси прокомментировал выход «альбиселесте» в финал проходящего в США Копа Америка — 2024. В ночь с 9 на 10 июля мск в полуфинале Копа Америка аргентинцы переиграли сборную Канады со счётом 2:0, 37-летний Месси отметился забитым голом и был признан лучшим игроком матча.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 22'     2:0 Месси – 51'    

«Вперёд! В финал! Очень рад снова попасть на финальный матч Кубка Америки. Нам остался ещё один шаг», — написал Месси после завершения матча в социальных сетях.

Сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки — 2024. В матче за трофей действующие чемпионы мира сыграют с победителем второй полуфинальной пары Уругвай — Колумбия, проигравший в этом противостоянии встретится с национальной командой Канады в матче за третье место.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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