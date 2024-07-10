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10 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Копы (Кубка Америки), результаты Евро (чемпионата Европы)

Испания — в финале Евро, гол Месси помог Аргентине обыграть Канаду. Главное к утру
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  1. Cборная Испании обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024 благодаря голам Ямаля и Ольмо.
  2. Сборная Аргентины благодаря голу Месси стала первым финалистом Кубка Америки — 2024.
  3. Мбаппе назвал провальным своё выступление на Евро-2024.
  4. Сборная Испании обошла СССР по выходам в финал чемпионатов Европы.
  5. Мората получил травму во время празднования выхода сборной Испании в финал Евро-2024.
  6. Килиан Мбаппе установил статистический антирекорд Евро-2024, опередив Криштиану Роналду
  7. Месси забивает на десяти крупных турнирах подряд, начиная с чемпионата мира — 2006
  8. Даниил Медведев высказался о Карлосе Алькарасе перед очным полуфиналом Уимблдона-2024.
  9. 16-летний Ямаль сделал столько же ассистов в плей-офф крупных турниров, сколько и Роналду.
  10. Черданцев раскритиковал «Спартак» за возможную продажу Соболева в «Зенит».
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Топ-матчи среды: Уимблдон, Аргентина — Канада и Нидерланды — Англия в футболе, а ещё ЛЧ
Комментарии
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