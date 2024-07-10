Испания — в финале Евро, гол Месси помог Аргентине обыграть Канаду. Главное к утру
- Cборная Испании обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024 благодаря голам Ямаля и Ольмо.
- Сборная Аргентины благодаря голу Месси стала первым финалистом Кубка Америки — 2024.
- Мбаппе назвал провальным своё выступление на Евро-2024.
- Сборная Испании обошла СССР по выходам в финал чемпионатов Европы.
- Мората получил травму во время празднования выхода сборной Испании в финал Евро-2024.
- Килиан Мбаппе установил статистический антирекорд Евро-2024, опередив Криштиану Роналду
- Месси забивает на десяти крупных турнирах подряд, начиная с чемпионата мира — 2006
- Даниил Медведев высказался о Карлосе Алькарасе перед очным полуфиналом Уимблдона-2024.
- 16-летний Ямаль сделал столько же ассистов в плей-офф крупных турниров, сколько и Роналду.
- Черданцев раскритиковал «Спартак» за возможную продажу Соболева в «Зенит».
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