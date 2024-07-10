Мусаев: почему Сперцян обязательно должен уехать в Европу? Придёт «ПСЖ» за ним — поговорим

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своём отношении к разговорам о возможном отъезде за рубеж атакующего полузащитника «быков» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Все нагнетают, что Сперцян должен почему-то уехать. А почему он должен уехать? Эдик дома, вырос в этом клубе, он лидер «Краснодара» и один из лучших игроков чемпионата. Его семья здесь, его обожают в городе. Он прогрессирует и в следующем сезоне будет капитаном команды. Я не понимаю ажиотажа вокруг Сперцяна и всех этих разговоров, что Эдик должен обязательно уехать.

Придёт «ПСЖ», как пришли за Матвеем, — сядем, обсудим. Если всё всех устроит — окей. А пока человек развивается, растёт и счастлив в «Краснодаре», нет проблем. Будет что-то — поговорим, а нет — продолжит играть здесь, и мы будем только рады этому», — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

24-летний воспитанник клубной академии «Краснодара» Эдуард Сперцян в прошедшем сезоне провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и семь результативных передач.

Полностью интервью с Мурадом Мусаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время