ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев: в плане зрелищности Кубок Америки веселее Евро-2024

Мурад Мусаев: в плане зрелищности Кубок Америки веселее Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, за каким турниром с большим интересом следит — чемпионатом Европы — 2024 или Копа Америка — 2024.

«Когда с утра встаю, заглядываю в статистику Кордобы, Кастаньо, Оласы, смотрю какие-то обзоры, но полноценно следить за Копа Америка очень сложно: они играют то в час ночи, то в четыре утра. Плюс параллельно идёт Евро. Конечно, к нему больше внимания из-за удобного графика. Хотя те, кто в теме, говорят, что Кубок Америки в плане зрелищности для обычного болельщика намного интереснее и веселее чемпионата Европы. Всё-таки в Германии мы видим много неярких матчей, тогда как на Копе меньше дисциплины и более открытый футбол. И скорости там вроде повыше», — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На Кубке Америки — 2024 выступают три игрока «Краснодара» — нападающий Джон Кордоба и опорный полузащитник Кевин Кастаньо в составе сборной Колумбии, а также левый защитник Лукас Оласа в составе сборной Уругвая. В ночь с 10 на 11 июля мск Уругвай и Колумбия сыграют между собой в полуфинале турнира. Соперником победителя в финале Копа Америка станет национальная команда Аргентины.

Полностью интервью с Мурадом Мусаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android