Мурад Мусаев: в плане зрелищности Кубок Америки веселее Евро-2024

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, за каким турниром с большим интересом следит — чемпионатом Европы — 2024 или Копа Америка — 2024.

«Когда с утра встаю, заглядываю в статистику Кордобы, Кастаньо, Оласы, смотрю какие-то обзоры, но полноценно следить за Копа Америка очень сложно: они играют то в час ночи, то в четыре утра. Плюс параллельно идёт Евро. Конечно, к нему больше внимания из-за удобного графика. Хотя те, кто в теме, говорят, что Кубок Америки в плане зрелищности для обычного болельщика намного интереснее и веселее чемпионата Европы. Всё-таки в Германии мы видим много неярких матчей, тогда как на Копе меньше дисциплины и более открытый футбол. И скорости там вроде повыше», — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На Кубке Америки — 2024 выступают три игрока «Краснодара» — нападающий Джон Кордоба и опорный полузащитник Кевин Кастаньо в составе сборной Колумбии, а также левый защитник Лукас Оласа в составе сборной Уругвая. В ночь с 10 на 11 июля мск Уругвай и Колумбия сыграют между собой в полуфинале турнира. Соперником победителя в финале Копа Америка станет национальная команда Аргентины.

Полностью интервью с Мурадом Мусаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время