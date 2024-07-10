Непомнящий: Голландия прибавляет от игры к игре, сборной Англии придётся несладко

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов.

«Сборная Англии не очень привлекательно играет, но они играют на результат. Это нужно принять и признать, что так должно быть. Однако сборная Голландии прибавляет от игры к игре. К примеру, в матче с Турцией голландцы были не очень выразительны в первом тайме, но во втором тайме всё перевернули. Мне нравится игра голландцев. Если они будут играть изо всех сил в атаку, то англичанам придётся несладко.

Я думаю, что возможный проход Голландии в финал Евро — это не сенсация. Понятное дело, что другие сборные часто играют в финалах или полуфиналах международных турниров, а голландцы давным-давно не были на этих стадиях. В сборной Голландии всегда были хорошие игроки, но у них просто не получалось доходить так далеко», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча между командами состоится сегодня, 10 июля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало в 22:00 мск.