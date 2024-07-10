Червиченко: всеми фибрами души желаю Англии вылететь с Евро в игре с Нидерландами

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Нидерланды — Англия. Встреча пройдёт сегодня, 10 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Всеми фибрами души желаю Англии вылететь в игре с Нидерландами. Что Англия, что Нидерланды — унылые команды, обе отползают. Надеялся, что турки не проиграют голландцам хотя бы в основное время, но не повезло», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.