Расписание матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля

Сегодня, 10 июля, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 10 июля:

18:00 мск. «Ордабасы» – «Петрокуб»;

19:00 мск. «Флора» – «Целе»;

20:00 мск. «Слован» – «Струга»;

20:00 мск. РФШ – «Ларн»;

21:00 мск. «Лудогорец» – «Динамо» Батуми;

21:00 мск. «КИ Клаксвик» – «Дифферданж»;

21:45 мск. «Динамо» Минск – «Пюник»;

22:00 мск. «Борац» – «Эгнатия».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.