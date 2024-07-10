Две футболистки продлили контракты с ЦСКА

Женский ЦСКА продлил контракты с двумя полузащитницами — Маргаритой Мануйловой и Марине Ачоян. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболистки подписали с клубом долгосрочное соглашение.

«Маргарита выступает за клуб с 2017 года. За это время она забила восемь голов в 95 матчах, два раза становилась чемпионкой России, трижды выиграла Кубок России, а также стала обладательницей Суперкубка России. Желаем Ману новых побед в составе команды!

Марине выступает за армейцев с 2021 года. В 2022 году полузащитница была признана лучшим игроком сезона в турнире ЮФЛ, а в 2023-м стала победителем Молодёжного первенства. Желаем Марине новых побед в составе нашей команды!» — написано в заявлении ЦСКА.