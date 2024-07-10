Мурад Мусаев: если игроки увидят, что тренер — не главный, будет бардак и катастрофа

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разговоры о влиянии президента «быков» Сергея Галицкого на состав и игру команды.

«Я уже, наверное, 100 раз об этом говорил, но повторю в 101-й раз вам: это его клуб и он хочет знать, что в нём происходит. Сергей Николаевич стремится всячески помочь тренеру. Но ни шесть лет назад, ни сейчас он никогда не лез в тренерские решения. Ни в состав, ни в тактику, ни во что. Если футболисты увидят, что тренер — не главный и выполняет чужие решения — будет бардак и катастрофа. И в плане результатов ничего не получится. Я думаю, что это всем понятно, но почему-то этот вопрос возникает периодически», — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Мусаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.