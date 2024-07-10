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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Гленн Бейл ответил, кого считает главной звездой сборной Нидерландов

Гленн Бейл ответил, кого считает главной звездой сборной Нидерландов
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, кого считает главной звездой сборной Нидерландов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главная звезда сборной Нидерландов — это Вирджил ван Дейк. Он капитан, знает всё! Хороший и опытный игрок. Вирджил лидер», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.

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