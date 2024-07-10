Гленн Бейл ответил, кого считает главной звездой сборной Нидерландов

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, кого считает главной звездой сборной Нидерландов.

«Главная звезда сборной Нидерландов — это Вирджил ван Дейк. Он капитан, знает всё! Хороший и опытный игрок. Вирджил лидер», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.