ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Люк Шоу не выйдет в старте Англии на полуфинал Евро-2024 с Нидерландами

Люк Шоу не выйдет в старте Англии на полуфинал Евро-2024 с Нидерландами
Гарет Саутгейт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует выпустить защитника Марка Гехи в стартовом составе на полуфинал с Нидерландами, а вернувшийся после травмы Люк Шоу, как ожидается, начнёт игру на скамейке запасных. Об этом сообщил The Telegraph.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча сборных Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Ранее в финал вышла Испания, обыграв Францию со счётом 2:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android