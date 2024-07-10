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Люк Шоу не выйдет в старте Англии на полуфинал Евро-2024 с Нидерландами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует выпустить защитника Марка Гехи в стартовом составе на полуфинал с Нидерландами, а вернувшийся после травмы Люк Шоу, как ожидается, начнёт игру на скамейке запасных. Об этом сообщил The Telegraph.

Встреча сборных Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Ранее в финал вышла Испания, обыграв Францию со счётом 2:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.