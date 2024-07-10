Премьер Великобритании рассказал, как будет следить за матчем Евро-2024 на совещании НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, как будет следить за матчем 1/2 финала Евро-2024 между Англией и Нидерландами на совещании НАТО.

«Мы все отключаем телефоны, когда приходим на совещание, поэтому я не сомневаюсь, что нам передадут множество записок с действительно важной информацией о саммите. Надеюсь, пара записок будет посвящена результату матча! Я отправил сообщение команде. Очевидно, я желаю им всего наилучшего и хочу, чтобы они победили. Надеюсь, это они и сделают», — приводит слова Стармера Reuters.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.