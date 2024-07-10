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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Премьер Великобритании рассказал, как будет следить за матчем Евро-2024 на совещании НАТО

Премьер Великобритании рассказал, как будет следить за матчем Евро-2024 на совещании НАТО
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, как будет следить за матчем 1/2 финала Евро-2024 между Англией и Нидерландами на совещании НАТО.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы все отключаем телефоны, когда приходим на совещание, поэтому я не сомневаюсь, что нам передадут множество записок с действительно важной информацией о саммите. Надеюсь, пара записок будет посвящена результату матча! Я отправил сообщение команде. Очевидно, я желаю им всего наилучшего и хочу, чтобы они победили. Надеюсь, это они и сделают», — приводит слова Стармера Reuters.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.

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