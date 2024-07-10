Геркус прокомментировал победу сборной Испании в полуфинале Евро-2024 с Францией
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу сборной Испании в матче 1/2 финала Евро-2024 с Францией. Напомним, игра проходила вчера, 9 июля, и завершилась победой испанцев со счётом 2:1.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9' 1:1 Ямаль – 21' 2:1 Ольмо – 25'
«Испания не подводит. Яркие, злые, умелые! Приятно смотреть, рад за них», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск. Финал Евро-2024 в Германии запланирован на 14 июля.
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