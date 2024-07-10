ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил, почему защитник Хуниор Алонсо решил покинуть Россию

Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил, почему защитник Хуниор Алонсо решил покинуть Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему защитник Хуниор Алонсо решил покинуть Россию

— Уход Алонсо — будет большая потеря?
— Да, Алонсо был одним из лидеров и на поле, и в раздевалке. Большой профессионал: всё делает максимально хорошо, от разминки в тренажёрном зале до любых игровых упражнений. Не зря он в прошлом клубе был капитаном, где играли большие футболисты, и в «Краснодаре» даже без повязки стал лидером, особенно для латиноамериканских игроков, и примером для всех в плане профессионализма.

— Как я понимаю, его бесконечные переезды замучили?
— Это тяжело. Допустим, мы в конце августа за два дня до матча отправляемся на игру с «Динамо», потом переезжаем из Москвы в Нижний Новгород. Несколько дней там, потом возвращаемся в столицу. Суммарно 11 дней нас не будет дома. Конечно, это сложно. А неработающий в Краснодаре аэропорт усложняет приезд семей. Чьи-то семьи постоянно живут здесь, а кто-то приезжает на 7–10 дней и уезжает. Для них трансфер тяжёлый, — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Галицкого никто не переспорит». Первое интервью с Мусаевым после валидольного сезона
Эксклюзив
«Галицкого никто не переспорит». Первое интервью с Мусаевым после валидольного сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android