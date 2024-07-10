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Тимофей Калачёв: правильно, что Карпин будет продолжать тренировать Россию и «Ростов»

Тимофей Калачёв: правильно, что Карпин будет продолжать тренировать Россию и «Ростов»
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Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал продление контракта тренера Валерия Карпина со сборной России.

«Правильно, что Валерий Карпин в нынешней обстановке будет продолжать тренировать сборную России и «Ростов». Валерий Георгиевич своей работой показывает неплохие результаты в сборной и клубе», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

28 июня стало известно, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

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