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Колыванов: успех, что Бальбуэну из нашего чемпионата вызвали на Олимпиаду

Колыванов: успех, что Бальбуэну из нашего чемпионата вызвали на Олимпиаду
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Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался о футболисте «Динамо» Фабиане Бальбуэне, который получил вызов в олимпийскую сборную Парагвая.

«Олимпийские игры остаются Олимпийскими играми, поэтому нет ничего страшного, что Бальбуэна пропустит начало сезона. Понятное дело, что он один из лидеров в обороне «Динамо», но поехать на Олимпиаду и завоевать золото — огромный успех. Это, конечно, будет непросто, но вполне возможно. Но тоже успех, что Бальбуэну, который играет в нашем чемпионате, вызвали на Олимпиаду. Всё по делу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что капитан и защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна получил вызов в олимпийскую сборную Парагвая. На групповом этапе Олимпиады в Париже парагвайцы проведут три матча: со сборными Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля).

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