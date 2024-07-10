Франция впервые проиграла матч на крупном турнире с Н'Голо Канте в составе

Сборная Франции впервые потерпела поражение на крупном турнире с полузащитником Н'Голо Канте в составе, уступив Испании в матче 1/2 финала Евро-2024. Об этом сообщает телеграм-канал Squawka Football.

Игра с Испанией стала 21-й для Франции с Канте в составе на крупных турнирах. Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 состоялся накануне, 9 июля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. «Фурия Роха» одержала победу в противостоянии со счётом 2:1. На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.