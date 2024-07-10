«Я не тот, кто будет жаловаться». Гризманн — о потере места в стартовом составе на Евро

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн подвёл итоги чемпионата Европы. Вчера, 9 июля, французы покинули турнир, проиграв сборной Испании в матче 1/2 финала со счётом 1:2. За испанцев забили Ламин Ямаль и Дани Ольмо. В составе сборной Франции отличился Рандаль Коло Муани.

«Я плохо начал, чувствовал себя всё лучше и лучше и в итоге оказался на скамейке запасных… Мы ещё вернёмся!

Я старался выкладываться на полную, на разных позициях тоже приходилось подстраиваться. В обороне мы были очень хороши на протяжении всего Евро, а в нападении мы упустили слишком много возможностей, это причинило нам боль.

Скамейка? Вот как это бывает. Такова жизнь футболиста. Другие не играли ни минуты, я не тот, кто будет жаловаться», — приводит слова Гризманна Footmercato.