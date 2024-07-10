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Мусаев рассказал, как жара в Краснодаре влияет на подготовку к игре Суперкубка с «Зенитом»

Мусаев рассказал, как жара в Краснодаре влияет на подготовку к игре Суперкубка с «Зенитом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как жара в Краснодаре влияет на подготовку к игре Суперкубка с «Зенитом».

«В Краснодаре сейчас действительно очень жарко: асфальт, многоэтажки. Но у нас база находится за городом. Есть пруд, ветерок прохладный — жара вносит свои коррективы, но работать можно. Мы утром начинаем тренироваться в 9:15, а вечером — в 18:00. К этому времени на одном поле уже образуется небольшой тенёк, а по ходу тренировки оно целиком покрывается тенью, поэтому работать достаточно комфортно», — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдёт 13 июля 2024 года. Команда Сергея Семака оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1).

«Краснодар» же получил право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отметим, что в прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит».

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