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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Мне больно». Мората — о получении травмы после столкновения с охранником на Евро-2024

«Мне больно». Мората — о получении травмы после столкновения с охранником на Евро-2024
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал о своём самочувствии после получения травмы во время празднования выхода команды в финал чемпионата Европы — 2024. Напомним, по завершении игры 1/2 финала Евро-2024 с Францией Мората получил травму от прямого удара по голеностопу от сотрудника безопасности стадиона «Альянц-Арена» и начал хромать.

«Смогу ли сыграть в воскресенье? Не знаю. Мне больно», — приводит слова испанского форварда журналист Керри Хау в социальной сети X (ранее Twitter).

Сетка плей-офф Евро-2024

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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