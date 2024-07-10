Игорь Колыванов: на Евро-2024 сборная Испании по классу превосходит всех

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Испания — Франция. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

«Испания обыграла Францию за счёт мастерства. Получился неплохой матч. Понятное дело, что с испанцами очень сложно играть — техничная команда, которая здорово держит мяч. Франции было сложно создавать моменты. Испания контролировала ход игры. В таком матче для обеих команд было очень важно внимательно сыграть в обороне.

Испанцы более конкретно распределились на поле, и отобрать мяч у них было нереально сложно. Сборная Испании по делу победила. На этом Евро Испания по классу превосходит всех», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.