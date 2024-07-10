Игорь Колыванов: на Евро-2024 сборная Испании по классу превосходит всех
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы Испания — Франция. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9' 1:1 Ямаль – 21' 2:1 Ольмо – 25'
«Испания обыграла Францию за счёт мастерства. Получился неплохой матч. Понятное дело, что с испанцами очень сложно играть — техничная команда, которая здорово держит мяч. Франции было сложно создавать моменты. Испания контролировала ход игры. В таком матче для обеих команд было очень важно внимательно сыграть в обороне.
Испанцы более конкретно распределились на поле, и отобрать мяч у них было нереально сложно. Сборная Испании по делу победила. На этом Евро Испания по классу превосходит всех», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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