Радченко: в матче с Испанией Франция играла в невзрачный футбол, который показывала ранее

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

«Получилась интересная игра. В тактическом плане команды меня не удивили. Испания играла в футбол, который они показывают с самого начала турнира. Франция, к большому сожалению для них, ничего не поменяла и играла в тот невзрачный футбол, который демонстрировала ранее.

Результат налицо — Испания была сильнее. Меня расстраивало положение тренерского штаба сборной Франции. Такой опытный тренер и великолепный футболист, как Дешам, не смог ничего поменять в этой команде с очень хорошими игроками», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.