Радченко: в матче с Испанией Франция играла в невзрачный футбол, который показывала ранее
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции (2:1).
«Получилась интересная игра. В тактическом плане команды меня не удивили. Испания играла в футбол, который они показывают с самого начала турнира. Франция, к большому сожалению для них, ничего не поменяла и играла в тот невзрачный футбол, который демонстрировала ранее.
Результат налицо — Испания была сильнее. Меня расстраивало положение тренерского штаба сборной Франции. Такой опытный тренер и великолепный футболист, как Дешам, не смог ничего поменять в этой команде с очень хорошими игроками», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9' 1:1 Ямаль – 21' 2:1 Ольмо – 25'
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