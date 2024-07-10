«Берлин, мы идём!» Ольмо — о выходе Испании в финал Евро-2024
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Нападающий сборной Испании Даниэль Ольмо опубликовал сообщение в социальной сети Х (ранее Twitter), посвящённое выходу национальной команды в финал чемпионата Европы 2024 года. Вчера, 9 июля, сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:1 в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Даниэль Ольмо отметился забитым мячом, который стал победным.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9' 1:1 Ямаль – 21' 2:1 Ольмо – 25'
«Берлин, мы идём!» — написал Ольмо, добавив эмодзи флагов Испании.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.
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