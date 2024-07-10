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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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Селин: лидеры Франции и Португалии ничего не показали на Евро-2024

Селин: лидеры Франции и Португалии ничего не показали на Евро-2024
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин высказался об игре топ-сборных на чемпионате Европы — 2024. По его мнению, у Франции и Португалии плохо проявили себя главные звёзды. Напомним, и Франция, и Португалия уже вылетели с Евро-2024.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

«У Франции и Португалии лидеры ничего не показали. Вообще многие команды демонстрируют скучную игру по сравнению с прошлыми чемпионатами Европы. Болею за Испанию. Она ещё с группового этапа хорошо заявила о себе.

Нидерланды, несмотря ни на что, стараются демонстрировать свой футбол. Англия может закрыться против Нидерландов и, если повезёт в концовке, тоже в финал выйти. При Саутгейте англичане худо-бедно добиваются определённых результатов, хоть и запоминающейся игры не показывают», — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.

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