Селин: лидеры Франции и Португалии ничего не показали на Евро-2024

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин высказался об игре топ-сборных на чемпионате Европы — 2024. По его мнению, у Франции и Португалии плохо проявили себя главные звёзды. Напомним, и Франция, и Португалия уже вылетели с Евро-2024.

«У Франции и Португалии лидеры ничего не показали. Вообще многие команды демонстрируют скучную игру по сравнению с прошлыми чемпионатами Европы. Болею за Испанию. Она ещё с группового этапа хорошо заявила о себе.

Нидерланды, несмотря ни на что, стараются демонстрировать свой футбол. Англия может закрыться против Нидерландов и, если повезёт в концовке, тоже в финал выйти. При Саутгейте англичане худо-бедно добиваются определённых результатов, хоть и запоминающейся игры не показывают», — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.