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Мусаев: три человека у нас на Копа Америка, и мы ещё даже не знаем, когда они вернутся

Мусаев: три человека у нас на Копа Америка, и мы ещё даже не знаем, когда они вернутся
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о подготовке «быков» к Суперкубку России.

«Летняя подготовка, конечно, отличается от зимней. Зимой все приезжают вовремя, и пауза длиннее, больше можно успеть. А здесь все ребята, которые по окончании сезона уехали в сборные, естественно, в клуб вернулись позже остальных. Три человека у нас до сих пор на Копа Америка, и мы даже не знаем, когда они вернутся. Их сборные борются за самые высокие места. Плюс трансферы: кто-то ушёл, кто-то пришёл. Из новых людей кто-то присоединился к нам чуть раньше, кто-то — попозже. Получается две-три группы футболистов в разном состоянии. Поэтому приходится много работать индивидуально, особенно в первую пару недель. Но это тоже, повторюсь, нормально для летнего этапа подготовки. Сейчас мы уже более-менее все выровнялись и идём вперёд», — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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