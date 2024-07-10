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Саутгейт — о Евро-2024: стабильность поможет нам добраться до желаемого трофея

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда может выиграть чемпионат Европы — 2024.

«Мы регулярно доходим до поздних стадий на крупных турнирах, и эта стабильность в конечном счёте поможет нам добраться до желаемого трофея», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.