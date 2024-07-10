Де ла Фуэнте высказался о свисте болельщиков в адрес Кукурельи в полуфинале Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал свист болельщиков в адрес защитника национальной команды Марка Кукурельи на матче 1/2 финала Евро-2024 с Францией (2:1). Отмечается, что, вероятно, многие немецкие болельщики на стадионе были возмущены попаданием мяча в руку защитнику в матче 1/4 финала Евро Испания — Германия (2:1 д. вр.).

«Я не знаю, почему его освистали. Они сделали это, чтобы мотивировать его ещё больше. Он профессионал и знает, как справляться с давлением», — приводит слова де ла Фуэнте Sky Sport Germany со ссылкой на ZDF.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.