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Де ла Фуэнте высказался о свисте болельщиков в адрес Кукурельи в полуфинале Евро-2024

Де ла Фуэнте высказался о свисте болельщиков в адрес Кукурельи в полуфинале Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал свист болельщиков в адрес защитника национальной команды Марка Кукурельи на матче 1/2 финала Евро-2024 с Францией (2:1). Отмечается, что, вероятно, многие немецкие болельщики на стадионе были возмущены попаданием мяча в руку защитнику в матче 1/4 финала Евро Испания — Германия (2:1 д. вр.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Я не знаю, почему его освистали. Они сделали это, чтобы мотивировать его ещё больше. Он профессионал и знает, как справляться с давлением», — приводит слова де ла Фуэнте Sky Sport Germany со ссылкой на ZDF.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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