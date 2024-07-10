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Футболистки сборной России Петрова и Комиссарова не сыграют с КНДР по медицинским причинам

Футболистки сборной России Татьяна Петрова и Кристина Комиссарова не сыграют с национальной командой КНДР по медицинским показателям. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Футболистки ЦСКА и «Динамо» покинули расположение сборной России и продолжат восстановление в своих клубах. В состав национальной команды вызвана защитница ЦСКА Юлия Плешкова», — написано в заявлении.

Товарищеские матчи со сборной Северной Кореи пройдут в Москве 12 и 15 июля.

В июне женская сборная России провела два товарищеских матча с национальной командой Уругвая. Игры проходили в столице Уругвая Монтевидео. Первый матч завершился вничью, со счётом 1:1, во второй игре россиянки потерпели поражение — 1:2.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.