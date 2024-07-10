Дмитрий Черышев высказался о победе сборной Испании над Францией в полуфинале Евро
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Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Испания — Франция. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9' 1:1 Ямаль – 21' 2:1 Ольмо – 25'
«Интересный матч. Сборная Франции имела пару хороших моментов, которые не смогла использовать. Первым вспоминается проход Мбаппе где-то на 70-й минуте, когда он убрал под себя и пробил выше ворот. Если бы он действовал более хладнокровно, мог бы дойти и до голевого момента. Поэтому такой результат — это не закономерность, а интересный матч и стечение обстоятельств. Две сильные сборные продемонстрировали атакующий футбол, в котором было мало возни в центре поля», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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