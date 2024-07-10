Дмитрий Черышев высказался о победе сборной Испании над Францией в полуфинале Евро

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Испания — Франция. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

«Интересный матч. Сборная Франции имела пару хороших моментов, которые не смогла использовать. Первым вспоминается проход Мбаппе где-то на 70-й минуте, когда он убрал под себя и пробил выше ворот. Если бы он действовал более хладнокровно, мог бы дойти и до голевого момента. Поэтому такой результат — это не закономерность, а интересный матч и стечение обстоятельств. Две сильные сборные продемонстрировали атакующий футбол, в котором было мало возни в центре поля», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.