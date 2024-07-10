Кержаков — о кротах в раздевалке «Зенита»: хорошо конспирируются, профессионалы

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своих предположениях о сливе внутренней информации команды.

— Вы недавно рассказали, что подозреваете — в раздевалке «Зенита» появился крот. Заметили от кого-то подозрительное поведение после того, как эта новость облетела СМИ?

— Ха-ха. Вроде никто не задёргался — хорошо конспирируются, профессионалы.

— Реально считаете, что кто-то сливает инфу?

— Ну да. Я выезжаю со стадиона после матча, а мне звонят знакомые и рассказывают, что у нас было в раздевалке. Причём говорят вещи, о которых даже я не знаю. Как это объяснить? Только отъехал от стадиона — уже пошла информация.

— Есть подозрения, кто может сливать?

— Точно не игроки. Пускай это будет на совести этих людей. Но хочу сразу сказать — из всего, что пишут в СМИ про нашу раздевалку, правды только 20%, — приводит слова Кержакова Sport24.

Напомним, в конце мая Кержаков заявил, что кто-то внутри «Зенита» сливает информацию. Точных имён тогда голкипер не назвал.