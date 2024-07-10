«Это позор». Вивиан — о свисте болельщиков в адрес Кукурельи на матче 1/2 финала Евро-2024

Защитник сборной Испании Дани Вивиан прокомментировал свист болельщиков в адрес партнёра по национальной команде Марка Кукурельи на матче 1/2 финала Евро-2024 с Францией (2:1). Отмечается, что, вероятно, многие немецкие болельщики на стадионе были возмущены попаданием мяча в руку защитнику в матче 1/4 финала Евро Испания — Германия (2:1 д. вр.).

«Я думаю, это позор. Ни один игрок не заслуживает этого. Думаю, что любой, кто приходит на футбольный матч, чтобы кого-то освистать, не уважает того, кто делает эту работу», — приводит слова Вивиана Sky Sport Germany со ссылкой на ZDF.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.