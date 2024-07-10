ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Гендиректор «Спартака» высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«У меня нет новостей по Соболеву. На сегодняшний день Соболев — футболист «Спартака». У нас нет предложения от «Зенита». Мы ничего не получали», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 27 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android