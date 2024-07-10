Гендиректор «Спартака» высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«У меня нет новостей по Соболеву. На сегодняшний день Соболев — футболист «Спартака». У нас нет предложения от «Зенита». Мы ничего не получали», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 27 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.