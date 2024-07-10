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Мусаев: жаль, что Германия и Испания сыграли так рано, матч был достоин финала Евро-2024

Мусаев: жаль, что Германия и Испания сыграли так рано, матч был достоин финала Евро-2024
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от чемпионата Европы — 2024, который в эти дни проходит в Германии. Континентальное первенство продлится до 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Прямо нового ничего не увидел. Но все мы подметили, например, австрийский прессинг. В очень хорошем состоянии испанцы, которые могут давить и играть в высокоинтенсивный, скоростной футбол, несмотря на тяжёлый сезон в Европе. Я больше всего ждал выступления немцев и возвращения Крооса. Нагельсман — отличный клубный тренер, и было интересно посмотреть на его работу со сборной. Жаль, что Германия и Испания сыграли так рано, матч был достоин финала», — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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