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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Черышев: Англия — действительно хорошая сборная, но Нидерланды могут побороться за финал

Черышев: Англия — действительно хорошая сборная, но Нидерланды могут побороться за финал
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Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы Нидерланды — Англия. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня нет фаворита в матче Нидерланды — Англия. Я видел, как играет Англия, — это действительно хорошая сборная, но она не регулярно играет хорошо. Думаю, у сборной Нидерландов есть шанс побороться за финальную часть», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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