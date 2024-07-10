Нидерланды — Англия: статистика личных встреч в преддверии 1/2 финала Евро-2024

Сегодня, 10 июля, на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в немецком Дортмунде состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024. В игре за вторую путёвку в финал турнира встретятся сборные Нидерландов и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч этих соперников.
- Всего матчей: 32.
- Побед Нидерландов: 9.
- Побед Англии: 13.
- Ничьих: 10.
- Разница голов — 74-39 в пользу Англии.
Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д.в.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.