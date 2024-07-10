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Сергей Юран: не ждал ничего сверхъестественного от Франции, победа Испании закономерна

Сергей Юран: не ждал ничего сверхъестественного от Франции, победа Испании закономерна
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Российский тренер Сергей Юран высказался о матче 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Испания стабильна. Они ещё на групповом этапе показывали стабильный футбол. Видно чётко, за счёт чего они хотят обыгрывать соперников и становиться чемпионом. В матче с Францией ничего нового в игре испанцев я не увидел — они гнут свою линию. Я не ждал ничего сверхъестественного от французов. Да, может, психологически и за счёт имени французы превосходят, но заявки от них на чемпионство в Европе я не увидел.

Результат закономерен — испанцы идут в финал. Сборная Испании организованна, на них приятно смотреть тактически — они вертикаль атак разгоняют, действуют в высоком и среднем прессинге, контролируют мяч», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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