Сергей Юран: не ждал ничего сверхъестественного от Франции, победа Испании закономерна

Российский тренер Сергей Юран высказался о матче 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция (2:1).

«Испания стабильна. Они ещё на групповом этапе показывали стабильный футбол. Видно чётко, за счёт чего они хотят обыгрывать соперников и становиться чемпионом. В матче с Францией ничего нового в игре испанцев я не увидел — они гнут свою линию. Я не ждал ничего сверхъестественного от французов. Да, может, психологически и за счёт имени французы превосходят, но заявки от них на чемпионство в Европе я не увидел.

Результат закономерен — испанцы идут в финал. Сборная Испании организованна, на них приятно смотреть тактически — они вертикаль атак разгоняют, действуют в высоком и среднем прессинге, контролируют мяч», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.