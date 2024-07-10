Вратарь Англии Пикфорд — о Евро-2024: мы всегда нацелены на победу

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что подопечные Гарета Саутгейта всегда ставят перед собой цель побеждать.

«Мы всегда нацелена на победу. Мы продолжаем бороться и находить пути к победе, а это само по себе искусство», — приводит слова Пикфорда официальный сайт УЕФА.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.