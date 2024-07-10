Капаррос: независимо от того, кто пройдёт в финал, Испания станет чемпионом

Бывший главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос прокомментировал выход сборной Испании в финал чемпионата Европы 2024 года. Вчера, 9 июля, испанцы обыграли сборную Франции в полуфинале со счётом 2:1.

«Конечно, по уровню игры испанцы были выше французов. Испания сумела доминировать во всех направлениях игры: в обороне, атаке, в персональных качествах игроков и в физической подготовке. Это всё говорит о том, что Испания заслуженно обыграла Францию. Они свой уровень продемонстрировали во всех матчах на чемпионате Европы.

В Испании есть футболисты, которые по индивидуальному уровню выделяются. Независимо от того, кто пройдёт в финал, Испания станет чемпионом. Я об этом говорил ранее, мои слова сейчас подтверждаются», — сказал Капаррос Metaratings.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.