Тренер «Краснодара» отреагировал на информацию о возможном трансфере Кордобы в «Зенит»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего «быков» Джона Кордобы в санкт-петербургский «Зенит». По его мнению, нет смысла реагировать на новости в СМИ, ведь другого футболиста «Краснодара», Эдуарда Сперцяна, сватают в другие клубы уже больше года, но он по-прежнему в команде.

— Не раздражают разговоры о возможном уходе Кордобы к прямому конкуренту?

— Нет смысла на это реагировать. Эдика Сперцяна вообще каждый день куда-то отправляют. У Джона контракт с «Краснодаром», и клуб не намерен его отпускать. Поэтому мы спокойны, — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.