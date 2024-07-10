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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Сергей Юран: англичан можно отнести к категории «Игра забывается, а результат остаётся»

Сергей Юран: англичан можно отнести к категории «Игра забывается, а результат остаётся»
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Российский тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года Нидерланды — Англия. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англичан можно отнести к категории «Игра забывается, а результат остаётся». Здесь сложно сказать, кто фаворит. Голландцы неплохо проводят чемпионат Европы. Думаю, шансы у обеих команд равны. Здесь тот случай, когда победит тот, у кого будет больше фарта в конкретных моментах. Уверен, что моментов будет немного, но на первый план выйдет реализация», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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