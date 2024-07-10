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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Шикунов: Нидерланды — одна из топовых сборных на Евро и выглядит интереснее Англии

Шикунов: Нидерланды — одна из топовых сборных на Евро и выглядит интереснее Англии
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Англии не сможет играть в другой футбол. Тренер же не поменялся, поэтому они не смогут перестроиться и всё будет так же. У них нет другого варианта. Англичане побоятся рисковать, чтобы перестроить тактику.

Сетка плей-офф Евро-2024

Нельзя сказать, что возможный выход сборной Голландии в финал Евро будет сенсацией. Англия, кроме последнего чемпионата Европы, сколько лет не выходила в финалы и полуфиналы? Нидерланды — это одна из топовых сборных, и эта команда поинтереснее по игре, чем Англия. Но по подбору футболистов англичане выше, а если брать ценник, то всё заоблачно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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