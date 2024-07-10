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Гендиректор «Пари НН»: от Дзюбы решили отказаться, Джикию не рассматриваем

Гендиректор «Пари НН»: от Дзюбы решили отказаться, Джикию не рассматриваем
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб отказался от идеи приглашения в команду нападающего Артёма Дзюбы. Кроме этого, он сообщил, что нижегородцы не рассматривают защитника Георгия Джикию в качестве усиления состава команды.

«После завершения сезона мы не исключали, что Дзюба появится в команде, теперь решили отказаться. У Артёма своя траектория, у нас своя, мы не вели с ним переговоры, были просто заинтересованы. Нам нужно было перезагрузить спортивный блок, понять, какая концепция приемлема на следующей отрезок развития клуба. Артём не вписался в эту историю, как и многие другие, выбираем же под свои потребности. Георгия Джикию не рассматриваем», — приводит слова Мелик-Гусейнова ТАСС.

После завершения сроков контракта Дзюба и Джикия покинули «Локомотив» и «Спартак» соотвественно.

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