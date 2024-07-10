Родри рассказал о состоянии Мораты после стыка с охранником на Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Родри рассказал о состоянии нападающего национальной команды Альваро Мораты после стыка с охранником на Евро-2024. Напомним, по завершении игры 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 с Францией Мората получил травму от прямого удара по голеностопу от сотрудника безопасности стадиона «Альянц-Арена» и начал хромать.

«Я поговорил с ним, вроде он в порядке», — приводит слова Родри L'Équipe.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.