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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Родри рассказал о состоянии Мораты после стыка с охранником на Евро-2024

Родри рассказал о состоянии Мораты после стыка с охранником на Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Родри рассказал о состоянии нападающего национальной команды Альваро Мораты после стыка с охранником на Евро-2024. Напомним, по завершении игры 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 с Францией Мората получил травму от прямого удара по голеностопу от сотрудника безопасности стадиона «Альянц-Арена» и начал хромать.

«Я поговорил с ним, вроде он в порядке», — приводит слова Родри L'Équipe.

Сетка плей-офф Евро-2024

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    
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