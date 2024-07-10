Мусаев: путь Сафонова — отличный пример для всех детей из академии «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Такова футбольная жизнь, и ничего с этим не поделаешь. Конечно, я расстроен, что он ушёл. Всё-таки Матвей не только был капитаном команды, но и человеком, которого я знаю много лет. С другой стороны, его путь — с первых классов академии до капитанства в «Краснодаре», первого номера сборной и трансфера за хорошие деньги в «ПСЖ» — это отличный пример для всех детей, которые здесь занимаются. Конечно, хотелось, чтобы в идеале он провёл здесь всю карьеру, но, когда за ним пришёл топ-клуб Франции, «Краснодар» не стал чинить ему препятствий и только помог. Будем теперь ещё и за «ПСЖ» болеть», — сказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.